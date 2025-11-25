Çorum FK'nin yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu takımla ilk antrenmana çıktı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Eroğlu, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Eroğlu, kulüp tesislerindeki idman öncesi bir araya geldiği kırmızı-siyahlı futbolculara beklentilerini ve önceliklerini anlattı.
Toplantının ardından Eroğlu yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, Sipay Bodrumspor FK maçının hazırlıklarına başladı.
Antrenmana sakatlık nedeniyle Aleksic katılmadı. Sakatlıktan dönen Gerolda ise takımla birlikte çalışmalara başladı.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma, pas çalışması rondo ve kaleli oyun çalışmaları yaptı.
Bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) farklı sürelerle hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan ve kulüp tarafından "izin" verilen 6 futbolcu, teknik direktör değişikliğiyle birlikte izinleri sonlandırılarak antrenmana çağırıldı.
Futbolculardan Hasan Hüseyin Akınay, Atakan Cangöz, Üzeyir Ergün, Arda Hilmi Güler ve Eren Karadağ antrenmana katıldı. Kadir Seven'in de kısa sürede takıma katılacağı öğrenildi.
Çorum FK, yarın yapacağı antrenmanla Sipay Bodrumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.