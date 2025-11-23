CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor-Bodrum FK CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ümraniyespor-Bodrum FK CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Tekrar Süper Lig'e yükselmenin hesaplarını yapan Bodrum ekibi, zorlu İstanbul deplasmanında kazanarak 30 puanla zirveye yükselmeyi hedefliyor. Bu sezon beklenmedik puan kayıpları yaşayan Ümraniyespor ise iç saha avantajını kullanarak, 14 puana yükselmenin hesabını yapıyor. Öte yandan futbolseverler, "Ümraniyespor-Bodrum FK maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 10:45
Ümraniyespor-Bodrum FK CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ümraniyespor-Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında heyecan, Eminevim Ümraniyespor ile Sipay Bodrum FK arasında oynanacak mücadeleyle doruğa çıkıyor. Süper Lig'e yükselme hedefiyle sezona devam eden Bodrum ekibi, zorlu İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılarak puanını 30'a çıkarıp zirveye oturmayı amaçlıyor. Öte yandan bu sezon beklenmedik puan kayıpları yaşayan Ümraniyespor, sahasındaki avantajını kullanarak 14 puana ulaşmayı ve toparlanma sinyali vermeyi hedefliyor. Peki, Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK maçı 23 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

ÜMRANİYESPOR-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanacak Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK maçı beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR-BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

