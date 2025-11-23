Ümraniyespor-Bodrum FK CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ümraniyespor-Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında heyecan, Eminevim Ümraniyespor ile Sipay Bodrum FK arasında oynanacak mücadeleyle doruğa çıkıyor. Süper Lig'e yükselme hedefiyle sezona devam eden Bodrum ekibi, zorlu İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılarak puanını 30'a çıkarıp zirveye oturmayı amaçlıyor. Öte yandan bu sezon beklenmedik puan kayıpları yaşayan Ümraniyespor, sahasındaki avantajını kullanarak 14 puana ulaşmayı ve toparlanma sinyali vermeyi hedefliyor. Peki, Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK maçı 23 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

ÜMRANİYESPOR-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanacak Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK maçı beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

