Bodrum'un gözbebeği

Trendyol 1. Lig lideri Bodrum FK'da orta saha oyuncusu Fredy, gösterdiği olağanüstü performansla adeta takımın göz bebeği haline geldi. Brezilya asıllı Angolalı yıldız, geçen sezon yeşil-beyazlıların Süper Lig'e yükselme yolculuğunda kadronun vazgeçilmez parçalarından biriydi. O dönemde de istikrarlı oyunu ve liderlik özellikleriyle dikkat çeken 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise adeta bir patlama yaptı ve kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşıyor.

ARKADAŞLARINA İLHAM VERİYOR

Sezonun geride kalan kısmında 13 lig maçına çıkan Fredy, rakip fileleri tam 8 kez havalandırırken, 8 de asistlik katkı sağladı. Toplamda 16 gole direkt etki eden deneyimli oyuncu, hem hücumdaki yaratıcılığı hem de orta sahada kurduğu hakimiyetle Bodrum FK'nın en önemli kozu konumuna yükseldi. Rakip savunmaların korkulu rüyası haline gelen Fredy, sadece gol ve asist sayılarıyla değil, aynı zamanda top kapma, pas dağıtma ve oyun kurma becerileriyle de takım arkadaşlarına ilham veriyor.