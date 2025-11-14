CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Kakuta faktörü

Kakuta faktörü

Sakaryaspor’un 34 yaşındaki deneyimli futbolcusu Gael Kakuta, dikkat çekiyor. 13 maçta 8 gol, 1 asistle 9 gole etki eden Demokratik Kongolu yıldız beğeni topluyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 06:50
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da Gael Kakuta'nın performansı dikkatlerden kaçmadı. 34 yaşındaki yıldız, bu sezon skor katkısıyla ligin en iyilerinden biri oldu. Demokratik Kongolu futbolcu, 13 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergileyip 9 gole direkt etki etti. Takımının en fazla skor katkısı yapan Kakuta, takım içi liderliğiyle de farkını ortaya koydu. Kariyeri boyunca Chelsea, Sevilla, Lazio ve Fulham gibi önemli takımların formasını giyen deneyimli oyuncu, en iyi dönemlerinden birini Sakaryaspor'da yaşıyor. Öte yandan Kakuta, Sakaryaspor taraftarlarının da beğenisini kazanıyor. Tatangalar, 34 yaşındaki futbolcuyu özel tezahüratlarla destekliyor.
SON DAKİKA
