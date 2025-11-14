Kakuta faktörü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da Gael Kakuta'nın performansı dikkatlerden kaçmadı. 34 yaşındaki yıldız, bu sezon skor katkısıyla ligin en iyilerinden biri oldu. Demokratik Kongolu futbolcu, 13 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergileyip 9 gole direkt etki etti. Takımının en fazla skor katkısı yapan Kakuta, takım içi liderliğiyle de farkını ortaya koydu. Kariyeri boyunca Chelsea, Sevilla, Lazio ve Fulham gibi önemli takımların formasını giyen deneyimli oyuncu, en iyi dönemlerinden birini Sakaryaspor'da yaşıyor. Öte yandan Kakuta, Sakaryaspor taraftarlarının da beğenisini kazanıyor. Tatangalar, 34 yaşındaki futbolcuyu özel tezahüratlarla destekliyor.