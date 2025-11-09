Yiğido 10 kişiyle 3 puana uzandı

Sivasspor sahasında Manisa FK'yi ağırladı. Maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren goller Emirhan Başyiği (2) ve penaltıdan Cihat Çelik kaydetti. Manisa'nın gollerini Yusuf Talum ve penaltıdan Lois Diony attı. Sivasspor'da Valon Ethemi 60. dakikada kırmızı kart gördü.
