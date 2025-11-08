CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Bodrum şov!

Bodrum FK, sahasında İstanbulspor’u 5-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Ev sahibini zirveye taşıyan golleri Brazao, Seferi (2), Fredy (pen) ve Ege kaydetti

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Geçen hafta Boluspor deplasmanında ağır bir yenilgi alan Bodrum FK, liderliği averajla Esenler Erokspor'a kaptırmıştı. Yeşil-beyazlılar, evinde İstanbulspor'u 5-0 yenerek farklı bir skorla kazandı ve zirveye yerleşti. Karşılaşmanın ilk yarısına hızlı başlayan ev sahibi ekip, 7'de Pedro Brazao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sürdüren Bodrum, 45'de Taulant Seferi'nin golüyle devreyi iki farklı üstünlükle tamamladı.

GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ

İkinci yarıya da hızlı başlayan Bodrum FK, 54. dakikada Fredy'nin kullandığı penaltıyla skoru 3-0'a taşıdı. 68. dakikada Taulant Seferi kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek farkı dörde çıkardı. Maçın 4-0 biteceği düşünülürken, 90. dakikada Ege Bilsel skoru belirleyen golü attı ve karşılaşma 5-0 Bodrum FK üstünlüğüyle sona erdi. Gelecek hafta Bodrum FK, Eminevim Ümraniye'ye konuk olacak. İstanbulspor ise evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak

Yeni bir serinin startını verdik BODRUM Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burhan Eşer, farklı mağlup ettikleri İstanbulspor maçı sonrası, "Bolu maçının telafisi için İstanbul maçı bizim için önemliydi. Taraftarımızın desteğiyle tekrar yeni bir serinin başlangıcını yaptık. Bu galibiyet bize büyük moral" ded

