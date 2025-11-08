CANLI SKOR ANA SAYFA
TFF 1.Lig Amed SK - Hatayspor maçı | Tarih, saat ve yayın bilgileri!

Amed SK - Hatayspor maçı | Tarih, saat ve yayın bilgileri!

Amed SK, 1. Lig'in 13. haftasında Hatayspor'u konuk edecek. Evinde 6 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Amed SK, 23 puan ve +13 averajla 4. sırada bulunuyor. Pendikspor ile arasında +2 averaj, Esenler Erokspor'la ise yalnızca 1 puan bulunan ev sahibi ekip, 2. sıraya yerleşmenin peşinde. Hatayspor ise bu sezon henüz galibiyet alamadı. 4 puanla 19. sırada bulunan Gökhan Alaş'ın öğrencileri, deplasmanda sürpriz için koşacak. Peki Amed SK - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 10:58 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 11:00
Amed SK - Hatayspor maçı | Tarih, saat ve yayın bilgileri!

Amed SK - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de Amed SK, Hatayspor'u konuk edecek. 13. hafta karşılaşmasında kritik 3 puan için mücadele edecek olan Sinan Kaloğlu'nun ekibi, bu sezonda sadece 3 kez mağlup olarak 4. sıraya yerleşmeyi başardı. Hatayspor ise 12 haftada aldığı 8 mağlubiyetle, son sıraya demir atan Adana Demirspor'un hemen üstünde konumlandı. Bu sene ilk galibiyeti için sahaya çıkacak olan konuk ekip, Amed SK karşısında sürpriz arayacak. İşte Amed SK - Hatayspor maçı tüm detayları...

Amed SK - Hatayspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amed SK - Hatayspor maçı, 8 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynananacak. Diyarbakır Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Raşit Yorgancılar yönetececk. Yorgancılar'ın yardımcılıklarını ise Haydar Avcı ve Enes Biroğlu yapacak.

Amed SK - Hatayspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Amed SK - Hatayspor maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Amed SK - Hatayspor MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Skriniar'dan transfer teklifine yanıt!
DİĞER
Elektronik kelepçeyle uzaklaştırma kararı almıştı! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'in o paylaşımı çok konuşuldu: "Yıkmadı..."
CANLI | Kocaeli'den acı haber! Parfüm deposunda patlama ve yangın: Ölü ve yaralılar var
G.Saray yıldız ismin ameliyat olduğunu açıkladı
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
6
