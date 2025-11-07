CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig SMS Grup Sarıyer 9 kişiyle İmaj Altyapı Vanspor'u yenmeyi başardı!

SMS Grup Sarıyer 9 kişiyle İmaj Altyapı Vanspor'u yenmeyi başardı!

Trendyol 1. Lig'in 13. hafta karşılaşmasında SMS Grup Sarıyer evinde İmaj Altyapı Vanspor FK ile karşı karşıya geldi. Sarıyer bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 17:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SMS Grup Sarıyer 9 kişiyle İmaj Altyapı Vanspor'u yenmeyi başardı!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında SMS Grup Sarıyer konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarıyer'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Julien Anziani ve 64. dakikada Moustapha Camara kaydetti. Vanspor'un tek golü ise 50. dakikada penaltıdan Jefferson Junior kaydetti.

SMS Grup Sarıyer'de 45+1. dakikada Muhammed Ali Özbaskıcı ve 68. dakikada Moustapha Camara kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle iç sahada ilk kez kazanan Sarıyer puanını 11 çıkarırken haftalar sonra küme düşme hattından çıkmayı başardı. Vanspor ise 20 puanda kaldı.

İdefix-REKLAM
G.Saray'dan Osimhen için rekor beklenti!
DİĞER
Galatasaray’ın yıldızından geri dönüş sinyali! Hollanda basınına itiraf...
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'de: Özgür Özel'in 7 dosyası var!
Icardi’den manidar paylaşım!
F.Bahçe'den orta saha atağı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bulgaristan maçı biletleri satışa çıktı! Bulgaristan maçı biletleri satışa çıktı! 18:20
G.Saray'da Kocaelispor mesaisi başladı G.Saray'da Kocaelispor mesaisi başladı 18:17
F.Bahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! F.Bahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! 17:58
Sarıyer 9 kişiyle kazandı! Sarıyer 9 kişiyle kazandı! 17:23
Bulgaristan'ın aday kadrosu açıklandı Bulgaristan'ın aday kadrosu açıklandı 16:33
G.Saray'dan Osimhen için rekor beklenti! G.Saray'dan Osimhen için rekor beklenti! 16:28
Daha Eski
Icardi’den manidar paylaşım! Icardi’den manidar paylaşım! 16:05
Nelson Semedo’ya milli davet! Nelson Semedo’ya milli davet! 15:51
Morata İspanya kadrosuna alınmadı! Morata İspanya kadrosuna alınmadı! 15:34
Şampiyonlar Ligi’nden Osimhen paylaşımı! Şampiyonlar Ligi’nden Osimhen paylaşımı! 15:30
Beşiktaş Antalyaspor maçına hazır Beşiktaş Antalyaspor maçına hazır 15:23
Çekya basını F.Bahçe'yi haklı buldu! Çekya basını F.Bahçe'yi haklı buldu! 15:09