Bodrum FK-Iğdır FK MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bodrum FK-Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında heyecan dorukta: Sipay Bodrum FK, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı ağırlayacak. Üst sıralar için kritik öneme sahip bu maçta ev sahibi ekip, iç saha avantajını kullanarak puanını 24'e çıkarıp liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Deplasmanda mücadele edecek olan Iğdır FK ise 18 puanla 7. sırada bulunuyor ve zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Futbolseverler, "Bodrum FK-Iğdır FK maçı canlı izle" aramalarıyla maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BODRUM FK-IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı 26 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

BODRUM FK-IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BODRUM FK-IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLE