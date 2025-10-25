CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sarıyer - Manisa FK maçı CANLI İZLE | Sarıyer - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 1. Lig

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda Manisa FK'yı konuk ediyor. Ligde 18. sırada yer alan ev sahibi ekip, 7 puan ve -5 averajla bulunduğu düşme hattından yukarı çıkmak için mücadele edecek. 16. sıradaki Manisa FK ise 9 olan puanını 12'ye çıkarmak istiyor. Ligde bu sezon 2 deplasman galibiyeti bulunan konuk ekip, 3 maçlık galibiyet hasretini dindirmeyi hedefliyor. Peki Sarıyer - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 09:14
Sarıyer - Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Sarıyer, 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK ile kozlarını paylaşacak. Küme düşme hattında yer alan sondan 3. sıradaki ev sahibi, puanını 10'a çıkarmak ve son sıralardan kurtulmak istiyor. Son maçında deplasmanda Ümraniyespor'u 3-1 mağlup eden Sarıyer, evindeki ilk galibiyetini arıyor. Manisa FK ise 9 puan ve 6- averajla yer aldığı 16. sıradan ortalara tırmanmak için mücadele edecek. Peki Sarıyer - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SARIYER - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sarıyer - Manisa FK maçı, 25 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak. Burak Olcar'ın yöneteceği maçta, Olcar'ın yardımcılıklarını Mahmut Gülle ve Mehmet Dura üstlenecek.

SARIYER - MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

