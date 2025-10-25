CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Pendikspor 4-0 Serik Spor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Pendikspor konuk ettiği Serik Spor'u 4-0 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 17:53 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 18:03
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Pendikspor ile Serik Spor karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi Pendikspor Mallik Wilks, Jonson Clarke-Harris, Gökhan Altıparmak(KK) ve Thuram'ın golleriyle 4-0 kazandı.

Pendikspor puanını 22 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Serik Spor ise 13 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Wilks, topu arka direğe ortaladı. O bölgeye hareketlenen Clarke-Harris'in vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.

16. dakikada Erdem'in pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Hakan, kaleye sert bir şut gönderdi. Kaleci İbrahim uzanarak topu kornere çeldi.

27. dakikada Furkan, sol taraftan son çizgiye inerek topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte iyi yükselen Wilks, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0

47. dakikada Wilks, sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına hareketlendi. Bu oyuncunun ceza sahası yan çizgisinden yaptığı ortada Clarke-Harris, kale alanında tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

59. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Wilks, ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye şutunu gönderdi. Savunmada müdahalede bulunmak isteyen Gökhan, topu kendi filelerine yolladı. 3-0

90+2. dakikada Bekir Karadeniz'in sol taraftan ortasında ön direkte topa gelişine vuran Thuram, meşin yuvarlağı üst köşeden ağlarla buluşturdu. 4-0

