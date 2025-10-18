Hedefini belirledi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Furkan Mehmet Doğan, "Her hafta oynayacakları rakibe farklı stratejiler belirlediklerini, hedeflerinin ise Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi. Başarılı sol bek, defansif yönünü geliştirmesi gerektiğine dikkat çekti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Furkan Mehmet Doğan, "Her hafta oynayacakları rakibe farklı stratejiler belirlediklerini, hedeflerinin ise Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi. Başarılı sol bek, defansif yönünü geliştirmesi gerektiğine dikkat çekti.