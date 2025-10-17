Hedef farkı açmak

TRENDYOL 1. Lig'de milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından pazar günü Esenler Erokspor ile karşılaşacak Bodrum FK galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Son 3 maçında kalesinde gol görmeyen ve 11 gol atan yeşil-beyazlı takım, en yakın takipçisini İstanbul'da yenerek puan farkını açmayı hedefliyor. Bodrum FK sırasıyla Vanspor'u 2-0, Manisa FK'yı 4-0 ve Hatayspor ise 5-0 mağlup etmişti.

Ege temsilcisinin zirvede yer almasında büyük pay sahibi olan teknik direktör Burhan Eşer, İstanbul'da galibiyet serisini sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi. Milli arada takım olarak çok iyi çalıştıklarını ifade eden 40 yaşındaki teknik adam, "Eksik yönlerimiz elbette var. Bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Esenler Erokspor karşısında kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.