Sarıyerspor-Sakaryaspor maçı canlı izle | SMS Grup Sarıyerspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sarıyerspor-Sakaryaspor maçı canlı izle | SMS Grup Sarıyerspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 9. hafta maçında SMS Grup Sarıyerspor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. İki takımda kritik karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyor. Üst sıralarda yer almayı hedefleyen iki takımın mücadelesinde hangi ekibin kazanacağı merak ediliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Sarıyerspor-Sakaryaspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, SMS Grup Sarıyerspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 08:45
Sarıyerspor-Sakaryaspor maçı canlı izle | SMS Grup Sarıyerspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sarıyerspor-Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 9. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Sarıyerspor sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Sarıyerspor-Sakaryaspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, SMS Grup Sarıyerspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SARIYERSPOR-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 9. haftasında oynanacak SMS Grup Sarıyerspor-Sakaryaspor maçı 5 Ekim Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

SARIYERSPOR-SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak SMS Grup Sarıyerspor-Sakaryaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SARIYERSPOR-SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE

