CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Zirve Esenler'in

Zirve Esenler'in

Esenler, deplasmanda Boluspor’u 3-1 mağlup etti. 42’de Kanga kırmızı kart gördü. Yeşil-sarılılar, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Jack, attığı iki golle maçın yıldızı oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zirve Esenler'in

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Esenler Erokspor, 9. hafta mücadelesinde Boluspor'a konuk oldu. Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Esenler Erokspor, rakibini 3-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yeniden oturdu.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Boluspor, 7. dakikada Florent Hasani'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak konuk ekip Esenler Erokspor, 31. dakikada Hayrullah Bilazer'in golüyle skoru eşitledi. İkinci yarıda baskısını artıran Erokspor, 68. ve 78. dakikalarda İskoç futbolcu Ryan Jack'in attığı gollerle galibiyete ulaştı. Esenler Erokspor'da Guelor Kanga, 42. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Esenler Erokspor, puanını 19 yaparak maç fazlasıyla zirveye yerleşti. Milli aranın sonrası Erokspor, Bodrum FK'yi ağırlayacak. Boluspor, Iğdır FK deplasmanına gidecek.

Duran dev maçta sahada olacak!
Aynadaki Yabancı - REKLAM
DİĞER
Efsane yarışma programı tüm hızıyla devam ediyor!
CANLI ANLATIM | Hamas'tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump'tan Türkiye'ye teşekkür İsrail'e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun
İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi!
REKLAM - TOD
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! 00:30
Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! 00:29
Bolu'da kazanan Esenler Erok! Bolu'da kazanan Esenler Erok! 00:19
Tekke: 6 ay önce geldiğimizde... Tekke: 6 ay önce geldiğimizde... 00:14
Fırtına evinde kazandı! Fırtına evinde kazandı! 00:14
İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi! İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi! 00:14
Daha Eski
Trabzonspor'dan Filistin'e destek! Trabzonspor'dan Filistin'e destek! 00:14
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü 00:14
Anadolu Efes Karadağ'da mağlup Anadolu Efes Karadağ'da mağlup 00:14
F.Bahçe Beko Litvanya'da kaybetti! F.Bahçe Beko Litvanya'da kaybetti! 00:14
Gol düellosunda kazanan Rize! Gol düellosunda kazanan Rize! 00:14
Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi! Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi! 00:14