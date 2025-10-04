Zirve Esenler'in

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Esenler Erokspor, 9. hafta mücadelesinde Boluspor'a konuk oldu. Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Esenler Erokspor, rakibini 3-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yeniden oturdu.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Boluspor, 7. dakikada Florent Hasani'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak konuk ekip Esenler Erokspor, 31. dakikada Hayrullah Bilazer'in golüyle skoru eşitledi. İkinci yarıda baskısını artıran Erokspor, 68. ve 78. dakikalarda İskoç futbolcu Ryan Jack'in attığı gollerle galibiyete ulaştı. Esenler Erokspor'da Guelor Kanga, 42. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Esenler Erokspor, puanını 19 yaparak maç fazlasıyla zirveye yerleşti. Milli aranın sonrası Erokspor, Bodrum FK'yi ağırlayacak. Boluspor, Iğdır FK deplasmanına gidecek.