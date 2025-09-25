Sivasspor-Adana Demirspor maçı canlı izle | Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor-Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 7. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Sivasspor sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Sivasspor-Adana Demirspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 7. haftasında oynanacak Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak.

SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

