Ziraat Türkiye Kupası
Sivasspor-Adana Demirspor maçı canlı izle | Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 7. hafta kapanış maçında Özbelsan Sivasspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. İki takımda kritik karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Sivasspor-Adana Demirspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 09:17
Sivasspor-Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 7. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Sivasspor sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Sivasspor-Adana Demirspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 7. haftasında oynanacak Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak.

SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
