Amed Sportif Faaliyetler 2-0 Sarıyerspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Sarıyerspor’u 2-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 22:23
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, kendi sahasında Sarıyerspor'u konuk etti. Taraftarının desteğini arkasına alan Diyarbakır temsilcisi, karşılaşmadan 2-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Maçın kırılma anları son bölümde geldi. Amed'e üstünlüğü getiren ilk gol 79. dakikada Mehmet Yeşil'den geldi. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan deneyimli forvet Mbaye Diagne ise 90+6'da skoru belirleyerek takımını rahatlattı.

Bu sonuçla Amed puanını 13'e yükselterek üst sıralara tırmanışını sürdürdü. Ligde zor günler geçiren Sarıyerspor ise 1 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Amed, Vanspor deplasmanında sahne alacak. Sarıyerspor ise Adana Demirspor'a konuk olacak.

