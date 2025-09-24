Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 7. hafta maçında Erzurumspor, evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Mehmet Ali Özer düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ERZURUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Erzurumspor - Keçiörengücü maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.