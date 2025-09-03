Dinamo İtalya'dan

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor, Sloven ön libero Zac Jevsa Jevsenak'ı transfer ettiğini duyurdu. Kırmızı-siyahlılar, İtalya Serie A ekibi Pisa'nın oyuncusu Jevsenak'ın satın alma opsiyonuyla kiralık transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaştığını açıkladı. Genç dinamo, geçen sezon Pisa ve kiralık gittiği Portekiz 2. Lig ekibi Oliveirense'de oynadığı 16 maçta 1 gol attı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor, Sloven ön libero Zac Jevsa Jevsenak'ı transfer ettiğini duyurdu. Kırmızı-siyahlılar, İtalya Serie A ekibi Pisa'nın oyuncusu Jevsenak'ın satın alma opsiyonuyla kiralık transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaştığını açıkladı. Genç dinamo, geçen sezon Pisa ve kiralık gittiği Portekiz 2. Lig ekibi Oliveirense'de oynadığı 16 maçta 1 gol attı.