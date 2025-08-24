CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ümraniyespor-Hatayspor maçı canlı izle | Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ümraniyespor-Hatayspor maçı canlı izle | Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 3. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. 3 puan alarak yoluna devam eden İstanbul ekibi ile henüz puan ile tanışamayan Hatay temsilcisi kritik karşılaşmada kazanmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Ümraniyespor-Hatayspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 10:56
Ümraniyespor-Hatayspor maçı canlı izle | Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ümraniyespor-Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 3. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Ümraniyespor, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Sezona 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle başlayan İstanbul ekibi 3 puan ile çıkış ararken, henüz puan alamayan Hatay temsilcisi güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. Futbolseverler ise "Ümraniyespor-Hatayspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 3. haftasında oynanacak Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.

ÜMRANİYESPOR-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanacak Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

