Esenler gol yağdırdı

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Esenler Erokspor kendi sahasında Serikspor'u 5-0 mağlup etti. Ev sahibi takımı galibiyete ulaştıran golleri 19. dakikada Hayrullah, 31'de Kanga (pen.), 43'te Kayode, 80'de Amilton ve 90+1'de Recep Niyaz attı. Konuk ekipte 11'de Burak kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Esenler Erokspor puanını 4 çıkardı. Akdeniz temsilcisi 4 puanda kaldı.
