Van Spor-Esenler Erokspor maçı canlı izle | İmaj Altyapı Van Spor-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Van Spor, sahasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Sezona galibiyetle başlayan Van ekibi, taraftarı önünde ikinci zaferini elde ederek puanını 6'ya çıkarmanın peşinde. Öte yandan, ilk hafta sahadan beraberlikle ayrılan İstanbul temsilcisi, zorlu deplasmandan galibiyet çıkararak lige hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. Peki, İmaj Altyapı Van Spor-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VAN SPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak İmaj Altyapı Van Spor-Esenler Erokspor maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

VAN SPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Van Atatürk Stadyumu'nda oynanacak İmaj Altyapı Van Spor-Esenler Erokspor maçı beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.