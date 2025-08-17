CANLI SKOR ANA SAYFA
Van Spor-Esenler Erokspor maçı canlı izle | İmaj Altyapı Van Spor-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Van Spor-Esenler Erokspor maçı canlı izle | İmaj Altyapı Van Spor-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında İmaj Altyapı Van Spor ile Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek. İlk hafta karşılaşmasını kazanan Van temsilcisi, sahasında ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor. Yeni sezona beraberlikle başlayan İstanbul ekibi ise zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Van Spor-Esenler Erokspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, İmaj Altyapı Van Spor-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 13:11 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 13:12
Van Spor-Esenler Erokspor maçı canlı izle | İmaj Altyapı Van Spor-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Van Spor-Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Van Spor, sahasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Sezona galibiyetle başlayan Van ekibi, taraftarı önünde ikinci zaferini elde ederek puanını 6'ya çıkarmanın peşinde. Öte yandan, ilk hafta sahadan beraberlikle ayrılan İstanbul temsilcisi, zorlu deplasmandan galibiyet çıkararak lige hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. Peki, İmaj Altyapı Van Spor-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VAN SPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak İmaj Altyapı Van Spor-Esenler Erokspor maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

VAN SPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Van Atatürk Stadyumu'nda oynanacak İmaj Altyapı Van Spor-Esenler Erokspor maçı beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

