Gollü kapanış

1. Lig’de ilk haftanın kapanış maçında Esenler Erok ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı. Erok’un gollerini Faye ve Catakovic, Ad.Demir’in sayılarını ise Sefa ve Ozan attı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 06:50
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Esenler Erokspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. 18. dakikada sol tarafta topla buluşan Enes Alıç, ceza sahası sol çaprazından ortasını arka direğe kesti. Arka direkte Faye, kayarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0. 44'te gelişen Adana Demirspor atağında Ahmet'in pasında Sefa'nın vuruşunu kaleci kornere çeldi.

GERİ DÖNÜŞ OLMADI

55'te Ozan, topukla pasını ceza yayı üzerinden hareketlenen Sefa'ya aktardı. Sefa'nın gelişine yaptığı vuruşta top kaleci Birkan'ın sağından filelere gitti. 1-1. 67'de Ozan Demirbağ, ceza sahası dışından uzak mesafeden yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-2. 79'da Catakovic'in, doğrudan kaleye gönderdiği sert şutta yerden seken top filelerle buluştu. 2-2. Bu sonuçla Esenler Erok, ilk puanını aldı. 6 puan silme cezası olan Adana Demir -5 puana çıktı.

