Boluspor - Vanspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Boluspor - Vanspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu, ilk hafta maçında Boluspor ile Vanspor FK karşılaşacak. Ligde iddialı bir başlangıç hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Boluspor - Vanspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 09:26
Boluspor - Vanspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Boluspor- Vanspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Boluspor, evinde Vanspor FK'yı ağırlayacak. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Egemen Artun düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Boluspor-Vanspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BOLUSPOR - VANSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Boluspor - Vanspor FK maçı 10 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

