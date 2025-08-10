Boluspor - Vanspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Boluspor, evinde Vanspor FK'yı ağırlayacak. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Egemen Artun düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Boluspor-Vanspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BOLUSPOR - VANSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Boluspor - Vanspor FK maçı 10 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.