Barcelona’dan Vanspor’a

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Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Vanspor, adından söz ettirecek bir transfere imza attı. Van ekibi kadrosuna forvet takviyesini İspanya devi Barcelona'dan yaptı. Kırmızısiyahlılar, geçen sezonu Barcelona 2'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Las Palmas'ta olan 23 yaşındaki Kamerunlu santrfor Ivan Cedric'i kadrosuna kattığını açıkladı. Cedric, geçen sezon 29 maçta 8 gol, 6 asist katkısı sağladı.