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Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: Oynaya oynaya elendik

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: Oynaya oynaya elendik

Trendyol 1. Lig Play-off 1. turunda İstanbulspor, konuk ettiği Boluspor’a 2-1 mağlup olarak Süper Lig’e yükselme şansını kaybetti. Ev sahibi ekipte teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 00:36
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İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: Oynaya oynaya elendik

Trendyol 1. Lig Play-off 1. turunda İstanbulspor, konuk ettiği Boluspor'a 2-1 mağlup olarak Süper Lig'e yükselme şansını kaybetti. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Futbol adına keyifli bir play-off akşamıydı. Oynaya oynaya elendik. Benim teknik adamlık karakterime ve İstanbulspor'un da kimliğine yakışan buydu. Ligi hiç puan alamadan bitiren Yeni Malatyaspor'dan sonraki en düşük bütçeyle kurulmuş takım İstanbulspor. Kaleci İsa'yı ve Diarra'yı geçen seneki denemeden kadromuza kattık. Alt liglerde oynayan pek çok oyuncumuzu geri çağırarak geçmiş senelerden pek çok tecrübeli oyuncuyu da satarak hem kulüp ekonomisini düzelttik hem de yeni bir kadro oluşturduk. Bu yeni kadro astronomik rakamlar harcayarak kurulan kadroların önünde ligi 4. bitirdi. Bazı kulüplerin 1-2 oyuncusunun maliyeti, bizim kulüp maliyetimizdi. Bu anlamda bu oluşturduğumuz takım bambaşka bir şey yaptı. Yaptığımız bambaşka şey, herkesin yapması gereken şeydi; futbol oynamak. Bu ligin Kocaelispor'dan sonra uzak ara bir numaralı takımı bence İstanbulspor'du. Üçüncü bölgeye en fazla giren takım, en fazla rakip ceza sahasına giren takım, en fazla gol beklentisi üreten takım ve en fazla gol atan iki takımdan biri. Daha pragmatist davranabilirdik bugün ama bu ne benim antrenörlük felsefeme yakışırdı ne de bu zamana kadar ortaya koyduğumuz söylemlere yakışırdı. Biz sahaya çıkar, hangi şartta, nerede olursa olsun futbol oynarız dedik. Herhalde bir play-off maçında da bir yenilgiye ancak bu kadar sevinilir. Başka türlü olsa bu kadar mutlu olmazdık. Belki de bütün 90 dakikayı rakip yarı sahada oynayarak elendik. Bu da play-off'un biraz da nasip, kısmet işini, hata yaptığınız zaman geri dönüşü olmadığı için sonucunu yaşadık. Boluspor'u tebrik ediyorum, umarım onlar da emeklerinin karşılığını alır play-off'ta" diye konuştu.

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