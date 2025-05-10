Ümraniyespor 0-1 Manisa FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

1'inci Lig'in 38'inci haftasında Manisa FK deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti ve 1. Lig'de kaldı.

1'inci Lig'in 38'inci ve son haftasında Ümraniyespor, evinde Manisa FK'yı konuk etti. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Yunus Dursun düdük çaldı. Yunus Dursun'un yardımcılıklarını ise Mehmet Akpınar ile Kürşathan Akın yaptı. Mücadeleyi konuk ekip Manisa FK 74'üncü dakikada Dani Ramirez'in attığı golle kazandı. Bu sonucun ardından Ümraniyespor sezonu 53 puanla 11'inci sırada tamamlarken, Manisa FK ise sezonu 48 puanla 15'inci sırada bitirdi.