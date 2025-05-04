Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 37. hafta maçında Esenler Erokspor ile Uğur Okulları İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESENLER EROKSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT Türk ekranlarından canlı yayınlanacak.

ESENLER EROKSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

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