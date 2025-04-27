Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 36. hafta maçında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile Manisa FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK maçı 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN CONNECT ve Tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ŞANLIURFASPOR-MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE

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