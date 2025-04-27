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Haberler TFF 1.Lig Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 36. hafta maçları ile devam ediyor. Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 12:04 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 12:04
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Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 36. hafta maçında Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR-IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN CONNECT ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR-IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLE

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