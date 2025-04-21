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Haberler TFF 1.Lig Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 35. hafta maçları ile devam ediyor. Alagöz Holding Iğdır FK ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 09:40
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Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 35. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile Sakaryaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

IĞDIR FK-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor maçı 21 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

IĞDIR FK-SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Iğdır FK: Bahadır, Alperen, Alim, Conte, Caner, Gökcan, Muammer, Regattin, Eysseric, Ethemi, Bruno

Sakaryaspor: Szumski, Serkan, N'Koulou, Kahraman, Bülent, Burak, Simon, Aabid, Emre Demir, Mendy, Burak Çoban

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