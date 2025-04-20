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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Esenler Erokspor'dan Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’a alkış ve çiçekli karşılama

Esenler Erokspor'dan Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’a alkış ve çiçekli karşılama

Esenler Eroksporlu futbolcular, Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Kocaelisporlu futbolcuları maç öncesi alkış ve çiçeklerle karşıladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 16:39
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Esenler Erokspor'dan Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’a alkış ve çiçekli karşılama

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor, deplasmanda Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Takımların müsabaka için sahaya çıktığı anda Esenler Eroksporlu futbolcular saha girişinde ikiye ayrılarak, Kocaelisporlu futbolcuları alkışlarla karşıladı. Kocaelisporlu futbolcular daha sonra Esenler Eroksporlu futbolcuların arasından geçerek sahaya girdi. Esenler Erokspor kaptanı Sakıb Aytaç da, Kocaelispor'un kaptanı Gökhan Değirmenci'ye çiçek takdim etti.

Körfez ekibinin oyuncuları tebrikleri kabul ettikten sonra deplasman tribününde bulunan taraftarının yanına giderek maç öncesi coşkulu anlar yaşadı.

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