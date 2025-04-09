Play-Off aşkına

Trendyol 1. Lig'de teknik direktörlük değişikliğine giden Keçiörengücü, Mehmet Yıldırım'ın göreve gelmesiyle galibiyet serisi yakaladı. Yıldırım'dan önce son 4 maçta sadece 1 puan toplayan ve Süper Lig yolunda ağır yara alan Ankara ekibi, Erkan Sözeri ile geçen hafta Manisa engelini aştıktan sonra dün de evinde Şanlıurfa'yı 4-1 gibi rahat bir skorla geçmeyi başardı. Ev sahibi ekip aradığı golü ilk yarının son dakikasında Rroca'nın penaltısıyla buldu.

ŞANLIURFA ATEŞ HATTINDA

İkinci yarıya da fırtına gibi bir başlangıç yapan Keçiörengücü, 16 dakikada fişi çekti. 49'da Ezeh ile farkı 2'ye çıkartan ev sahibi ekip, 51'de Diouf ile iyice rahatladı. 61. dakikada Rroca kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydederken, Şanlıurfa'nın tek sayısı ise 65'te Ogundu'dan geldi. Bu skorun ardından puanını 48'e yükselten Keçiörengücü, play-off yarışında önemli bir adım atmış oldu. 37 puanda kalan Şanlıurfaspor ise ateş hattından kurtulamadı. Gelecek hafta doğrudan rakiplerinden birisi olan İstanbulspor'a konuk olmaya hazırlanan Keçiörengücü, seriyi devam ettirmek istiyor.