Zirvede eşitlik

Trendyol 1. Lig'de 30. haftanın kapanış maçında lider Kocaelispor ile takipçisi Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele 1-1 sona erdi. Kocaelispor'un 45. dakikada Papy Djilobodji ile bulduğu gol ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi. Konuk ekip Kocaelispor, 46. dakikada Barış Alıcı'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

6 PUAN FARK VAR

Ev Sahibi Fatih Karagümrük'ün golü ise 69. dakikada Wesley Moraes'in penaltısıyla geldi. Karagümrük'te 90. dakikada Yiğit Efe Demir ve 90+7. dakikada Wesley Moraes kırmızı kart gördü. Son 5 maçını berabere bitiren lider Kocaeli, puanını 59 yaptı ve Karagümrük ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Kocaelispor, milli ara sonrası Sakaryaspor'u ağırlayacak. Karagümrük ise Malatya'ya gidecek.

5 MAÇTIR BERABERE

Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Süper Lig yolculuğuna devam eden Kocaelispor, 5 haftadır beraberliğe abone oldu. Bu maç öncesinde Şanlıurfa, İstanbulspor, Ümraniye ve Ankaragücü ile berabere kalan yeşil-seyahlılar, takipçisi Karagümrük ile de yenişemedi. Son 5 haftada 5 puan toplayabildi.

KISA..KISA

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