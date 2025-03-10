Siltaş Yapı Pendikspor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Siltaş Yapı Pendikspor-Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 29. hafta müsabakasında Siltaş Yapı Pendikspor-Amed SK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Siltaş Yapı Pendikspor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Siltaş Yapı Pendikspor-Amed SK MAÇI NE ZAMAN?

Siltaş Yapı Pendikspor-Amed SK maçı 10 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Siltaş Yapı Pendikspor-Amed SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Siltaş Yapı Pendikspor-Amed SK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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