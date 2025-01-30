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Haberler TFF 1.Lig Gençler'den 2 transfer

Gençler'den 2 transfer

Son 4 maçta 10 puan alan Gençlerbirliği’nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, hücum hattına en az 2 oyuncu alacaklarını söyledi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Gençler'den 2 transfer

1. Lig'de son 4 maçta 10 puan toplayarak play-off hattına giren Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, transfer müjdesi verdi. Bu haftaki Iğdır maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirten Hüseyin Eroğlu, hücum hattına transfer yapmaları gerektiğini yineleyerek, "Hücum hattına en az 2 oyuncu alacağız. Oyun stilimize uyması önemli. En kısa zamanda da bunu sonuçlandıracağız" dedi. Eroğlu, Mete Kaan Demir ve Elias Durmaz'ın takımdan ayrıldığını, Rahman Buğra Çağıran'ın da sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay oynayamayacağını sözlerine ekledi.

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