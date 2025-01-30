Gençler'den 2 transfer

1. Lig'de son 4 maçta 10 puan toplayarak play-off hattına giren Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, transfer müjdesi verdi. Bu haftaki Iğdır maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirten Hüseyin Eroğlu, hücum hattına transfer yapmaları gerektiğini yineleyerek, "Hücum hattına en az 2 oyuncu alacağız. Oyun stilimize uyması önemli. En kısa zamanda da bunu sonuçlandıracağız" dedi. Eroğlu, Mete Kaan Demir ve Elias Durmaz'ın takımdan ayrıldığını, Rahman Buğra Çağıran'ın da sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay oynayamayacağını sözlerine ekledi.