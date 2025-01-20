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Haberler TFF 1.Lig Başkent'te şov

Başkent'te şov

Sakaryaspor, Keçiören’i deplasmanda devirdi. Tatangalara zaferi getiren golleri; Louis, Mamadou ve Fernando kaydetti. Yeşil-siyahlılar haftalar sonra düşme potasından çıkmayı başardı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Başkent'te şov

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve teknik direktör Suat Kaya ile yollarını ayıran Sakaryaspor, koltuğu Mesut Bakkal'a emanet etmişti. Tecrübeli teknik adam yönetiminde de istediği sonuçları alamayan yeşil-siyahlılar, son haftalarda ise toparlandı. 14 Aralık'ta oynadığı Iğdır maçını kazandıktan sonra üst üste Erzurum, Gençlerbirliği ve Esenler Erok'la berabere kalan Sakarya, dün başkent deplasmanında büyük bir sürprize imza attı.

GALİBİYET GOLÜ 88'DE GELDİ

Play-off için mücadele eden Keçiören'e konuk olan Mesut Bakkal'ın öğrencileri sahadan 3-2 galip ayrıldı ve puanını 26 yaparak haftalar sonra düşme hattından çıktı. Dün maça oldukça hızlı başlayan Sakaryaspor, 12'de Saint-Louis'le öne geçti. 18'de ise Dembele skora dengeyi getirdi. 36'da Mamadou ile tekrar öne geçen yeşil-siyahlılar, ilk yarını üstün bitirdi. 63'de Keçiören yine beraberliği yakaladı. 88'de penaltıdan Fernado maçın skorunu ilan etti: 3-2.

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