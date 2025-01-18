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Haberler TFF 1.Lig Alagöz Holding Iğdır FK'dan 9 transfer birden!

Alagöz Holding Iğdır FK'dan 9 transfer birden!

Trendyol 1. Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK 9 futbolcuyu transfer etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 18:47
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Alagöz Holding Iğdır FK'dan 9 transfer birden!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 9 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculardan Kosta Aleksic, Oğuzhan Özleşen, Ali Rıza Kayatekin, Yusuf Can Esendemir, Ali Yiğit Özten ve Yusuf Öztürk farklı kulüplere kiralandı. Kerim Avcı, Dean Lico, Ömer Şişmanoğlu, Ricardo Guima ve Hasan Hatipoğlu ise kulüpten ayrıldı.

Teknik Direktör Osman Özköylü ve ekibinin çalışmaları sonucu Ali Yaşar, Daniel Avramovski, Aly Malle, Semih Akyıldız, Valon Ethemi, Arda Çolak, Cebrail Karayel, Gökcan Kaya ve Bahadır Han Güngördü transfer edildi.

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