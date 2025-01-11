Iğdır FK - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Iğdır FK - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 19. hafta müsabakasında Iğdır FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Iğdır FK - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
IĞDIR FK - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Iğdır FK - Fatih Karagümrük maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
IĞDIR FK - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI İZLE
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