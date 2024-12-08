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Haberler TFF 1.Lig Erzurum hata yapmadı

Erzurum hata yapmadı

Trendyol 1. Lig'de işte günün öne çıkan maç sonuçları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Erzurum hata yapmadı

Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Erzurumspor, konuk ettiği Adanaspor'u tek golle geçmeyi başardı. Ev sahibi ekibin golü 52. dakikada Eren Tozlu'dan gelirken Erzurum puanını 28'e yükseltti.

ÇORUM TAKILMADI

Trendyol 1. Lig'de günün bir başka mücadelesinde Çorum deplasmanda Manisa engelini tek golle geçti. 13. dakikada Burak Süleyman fileleri havalandırırken, Manisa'da 30'da Birkan kırmızı kart gördü.

10 NUMARA BANDIRMA!

Trendyol 1. Lig'de zirve hesapları yapan Bandırmaspor, deplasmanda Iğdır FK'yı Remi Mulumba'nın golüyle 1-0 yendi. Ban-Ban, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarıp 31'e yükselti. Konuk ekipte 84'te Diniyev kırmızı kart gördü.

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