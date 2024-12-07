Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 15. hafta maçında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük maçı 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS MAX 2 ve Tabii Spor 6

ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

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