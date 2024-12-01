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Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor 3-3 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ümraniyespor 3-3 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1’inci Lig’in 14. haftasında Ümraniyespor, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldı. İşte detaylar... | Son dakika TFF 1. Lig haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 15:41
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Ümraniyespor 3-3 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ümraniyespor, TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldı.

1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Ümraniyespor, Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadyumu'nda Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ile karşılaştı. Ömer Tolga Güldibi'nin yönettiği maçın yardımcı hakemliklerini Barış Çiçeksoyu ve Harun Reşit Güngör üstlendi.

3-3 berabere tamamlanan çekişmeli geçen maçta Ümraniyespor'un golleri 41'inci dakikada Barış Ekincier, 71'inci dakikada Mustafa Eser ve 90+5'te Tomislav Glumac'dan gelirken; Gençlerbirliği'nin gollerini ise 56''ncı dakikada Metehan Mimaroğlu, 63'üncü dakikada Amilton ve 86'ıncı dakikada Samed Onur kaydetti.

Bu sonucun ardından her iki takımda puanlarını 19'a çıkardı.

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