Şanlıurfaspor 3-3 Iğdır FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Şanlıurfaspor evinde karşılaştığı Iğdır FK ile uzatmada bulduğu golle 3-3 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
45. dakikada topla birlikte sol taraftan ceza sahasına giren Kayode'nin şutunda kaleci Furkan topu kornere çeldi.
48. dakikada Regattin'in ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Regattin, takımını öne geçirdi. 0-1
58. dakikada Esseric'in kullandığı köşe atışında Hasan Hatipoğlu kafa vuruşunda defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topa dokunan Burak Altıparmak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
61. dakikada Hasan Hatipoğlu ceza sahası içerinde topa elle dokununca hakem penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına başına geçen Muhammed Gönülaçar, topu filelere yolladı. 1-2
72. dakikada Esseric'in vuruşunda direkten dönen topa Liço ağlara gönderdi. 1-3
87. dakikada topla buluşan Miraç Acer'in sert şutunda top filelere gitti. 2-3
90. dakikada ceza sahasına gönderilen topa defans kafayla vurdu. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Forsell, göğsüyle yumuşattıktan sonra şutunu çekti ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-3