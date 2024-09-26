Eski dostlar rakip

Trendyol 1. Lig'de 7. haftada Sakaryaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. 29 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi gözler Ümraniyespor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı'ya çevrildi. Hem teknik direktör hem de futbolcu olarak Sakaryaspor ile özdeşleşen Tuncay Şanlı, antrenör olarak ilk kez eski takımına rakip olacak. Maç Ankara'da Aktepe Stadı'nda oynanacak. Şanlı, 2022'de Sakaryaspor'la şampiyon olup 1. Lig'e yükselmişti.

GENÇ İLE ÇALIŞTI

Başarılı çalıştırıcı, üç farklı dönem teknik direktörlük yaptığı Sakaryaspor'da ayrıca 1999- 2002 yılları arasında forma da giymişti. Sakaryaspor'da yeniden başkan seçilerek geri dönen Cumhur Genç de iki farklı dönemde Tuncay Şanlı ile çalışmıştı. Bu sezon Ümraniyespor'u çalıştıran Tuncay Şanlı, ilk 6 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı, 10 puan topladı. Sakaryaspor ise Suat Kaya ile 6 maçta 7 puan topladı.

İKİ İSİM DAHA

Ümraniyespor'da teknik direktör Tuncay Şanlı ile birlikte daha önce Sakaryaspor'da forma giyen iki isim bulunuyor. Kaleci Cihan Topaloğlu, 2022- 2024 yılları arası yeşil-siyahlı takımda oynadı. Sağ bek Oğuz Yıldırım da 2021-2024 arası Sakaryaspor'da oynadı.