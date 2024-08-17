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Çorumspor FK - Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Çorumspor FK ile Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çorumspor FK - Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 10:09
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Çorumspor FK - Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Çorumspor FK - Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 2. hafta maçında Çorumspor FK ile Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çorumspor FK - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇORUMSPOR FK - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çorumspor FK - Karagümrük maçı 18 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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