Fatih Karagümrük - Amed FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Fatih Karagümrük - Amed FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 1. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Amed FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Amed FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - AMED FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Amed FK maçı 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 1'de canlı yayınlanacak.

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