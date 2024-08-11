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Teksüt Bandırmaspor 3 - 2 Erzurumspor FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Teksüt Bandırmaspor, sahasında ağırladığı Erzurumspor FK'yı geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 19:15 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 19:27
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Teksüt Bandırmaspor 3 - 2 Erzurumspor FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Teksüt Bandırmaspor sahasında Erzurumspor FK'yı konuk etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle biten maçın 2. yarısında Teksüt Bandırmaspor, 54. dakikada yeni transferi Paulinho'nun golüyle 1-0 öne geçti. 59. dakikada Eren Tozlu'nun golüyle Erzurumspor FK önce beraberliği yakaladı, 10 dakika sonra yine Eren Tozlu'nun golüyle 2-1 öne geçti. 2 dakika sonra bir başka yeni transfer Marco Paixao'nun golüyle Teksüt Bandırmaspor maçta yeniden eşitliği sağladı. 82. dakikada Teksüt Bandırmaspor adına ilk golün sahibi olan Paulinho bir kez daha sahneye çıktı ve Teksüt Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü attı.

BİTİME 3 DAKİKA KALA KIRMIZI KART

Teksüt Bandırmaspor'da Faruk Can Genç maçın 87.dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Teksüt Bandırmaspor, sahasında Erzurumspor FK'yı yenerek lige galibiyetle başladı.

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