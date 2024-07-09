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Sakaryaspor şov

Süper Lig’i hedefleyen Sakaryaspor, Kocaeli’den maestro Amaral ve Erzurum’dan sağ bek Celal Hanalp’i de radarına aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Sakaryaspor şov

Trendyol 1. Lig'de bu sezon Süper Lig hedefine ulaştıracak bir kadro kurmak isteyen Sakaryaspor, yeni yönetimiyle transfer şov yapmaya devam ediyor. Gradel, Szyumski ve Salih Dursun gibi yıldız transferleriyle ses getiren yeşil- siyahlılar, savunma ve hücum hattında görev yapan iki futbolcuyu daha radarına aldı. Tatangalar, Kocaelispor'dan ayrılan Portekizli maestro Amaral ve Erzurumspor'dan sağ bek Celal Hanalp'i de kadrosuna katmak için tüm şartlarını zorluyor. İki futbolcunun da bonservisinin elinde olması Sakarya ekibinin elini güçlendiriyor. 32 yaşındaki Amaral, geçen sezon 26'sı ilk 11 olmak üzere 34 maçta oynarken, 4 gol, 7 asist katkısı sağladı. 28 yaşındaki Celal ise 27'si ilk 11 olmak üzere 31 karşılaşmada boy gösterdi ve 3 gol, 2 asistle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Körfez temsilcisinin teklifine sıcak bakan iki futbolcuyla da görüşmelerini sıklaştıran Kocaelispor yönetimi, önümüzdeki günlerde transfere son noktayı koymayı planlıyor.

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