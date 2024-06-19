Haberler TFF 1.Lig Manisa FK Çağdaş Çavuş ile anlaştı!

Manisa FK Çağdaş Çavuş ile anlaştı!

1. Lig ekiplerinden Manisa FK teknik direktörlük görevine Çağdaş Çavuş'u getirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 13:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manisa FK Çağdaş Çavuş ile anlaştı!

Manisa Futbol Kulübü'nün yeni Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş oldu. İmza töreninde konuşan Çağdaş Çavuş, "Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığım için mutluyum. Çok çalışıp sezon sonunda hak ettiğimiz noktada olacağımıza inanıyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Kepez Belediyespor ile 3. Lig şampiyonluğu yaşayan Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile anlaşma sağladı. Yeni Teknik Direktör Çağdaş Çavuş için Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan da katıldı. İmza töreninde konuşan Yeni Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için mutluyum. Kariyerim ve hedeflerim doğrultusunda çok doğru bir kulüpteyim. Manisa Futbol Kulübü'nün başarısı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çok çalışıp sezon sonunda hak ettiğimiz noktada olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

MEVLÜT AKTAN: "MANİSA ŞEHRİNİN SÜPER LİG ÖZLEMİNE SON VERMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yeni Teknik Direktör Çağdaş Çavuş'a görevinde başarılar dileyen Başkan Mevlüt Aktan ise, "Öncelikle Çağdaş Çavuş hocamıza kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Geçen sezon elde ettiği başarıyı Manisa Futbol Kulübümüzde de sürdüreceğine inanıyorum. Bu konuda Çağdaş hocamıza güvenimiz tam. Manisa Futbol Kulübü olarak hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Manisa şehrinin hasret duyduğu Süper Lig özlemine son vermek için gecemizi gündüzümüze katacağımızın da bilinmesini istiyoruz. Manisa Futbol Kulübü bu şehrin bir değeridir. Tüm taraftarlarımızı ve Manisalı futbolseverleri bu değere sahip çıkmaya ve destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Türk Telekom
F.Bahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama...
DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu! Mourinho ilk maçına çıkıyor...
4 ilde orman yangınları! Çanakkale, İzmir, Uşak ve Muğla... Bakan Yumaklı yangınlarda son durumu açıkladı! Ölü ya da yaralı var mı?
F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
G.Saray'dan Gürcü yıldıza kanca! Milli maç sonrası...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Altınordu patentli yıldızlar
Ferdi’ye Bodrum talip
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 19 HAZİRAN rakamları
ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 19 - 25 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
Ay Yay burcuna geçiyor: Maceralara hazır olun
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe - Lugano maçı ne zaman? 14:18
Manisa FK Çağdaş Çavuş ile anlaştı! Manisa FK Çağdaş Çavuş ile anlaştı! 13:56
F.Bahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama... F.Bahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama... 13:41
Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? 13:37
Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu 12:19
Clauss'tan G.Saraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer... Clauss'tan G.Saraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer... 12:07
Daha Eski
İspanya - İtalya maçı ne zaman? İspanya - İtalya maçı ne zaman? 11:58
Bodrum FK'dan G.Saray'ın yıldızına kanca! Bodrum FK'dan G.Saray'ın yıldızına kanca! 11:44
Danimarka - İngiltere maçı ne zaman? Danimarka - İngiltere maçı ne zaman? 11:41
Slovenya - Sırbistan maçı ne zaman? Slovenya - Sırbistan maçı ne zaman? 11:32
Batshuayi imzaya kaldı! İşte sözleşme detayları Batshuayi imzaya kaldı! İşte sözleşme detayları 11:11
Avrupa Ligi kura çekimi saat kaça? Avrupa Ligi kura çekimi saat kaça? 11:09