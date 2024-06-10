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Bandırmaspor Mustafa Gürsel ile 3 yıllık anlaşma imzaladı!

1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 16:49
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Bandırmaspor Mustafa Gürsel ile 3 yıllık anlaşma imzaladı!

Bandırmaspor, Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile 3 yıllık anlaşma imzaladı. Mustafa Gürsel, düzenlenen imza töreninde takımın hedefleri ile ilgili konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile anlaşma sağlandığı açıklayan Bandırmaspor, Onur Göçmez Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile 3 yıllık anlaşma imzalandı. Düzenlenen toplantıya Bandırmaspor Kulübü Başkanı Serdar Kuter, Teknik Direktör Mustafa Gürsel, Genel Menajer Erkan Taşkıran ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Yeni yönetim ile çalışmalara hız kesmeden başladıklarını belirten Başkan Serdar Kuter, "Genel Kurul sonrası yeni yönetim ve yeni dönemin başlaması ile birlikte çalışmalara başladık. Bu dönemde futbolun patronları Mustafa Gürsel ve Erkan Taşkıran hocalarımız olacaktır. Futbolu tamamen kendileri yönetecekler. Mustafa Gürsel çok değerli ve bizim için önemli bir isim. Kendisi hem Bandırma'yı hem de Bandırmaspor'u çok seviyor. Kendisi iyi bir futbol adamı ve bunun yanı sıra Bandırmaspor'u içselleştirmiş bir adam. Bizim için bu anlaşmanın çok büyük artıları var. Kendisine çok güveniyoruz. Uzun vadeli planlar içinde bir yapılanma içindeyiz. Biz işlerin yolunda gitmesini sağlamak için çalışacağız. Kendisine hoş geldin diyoruz. Özellikle taraftarımızdan sabır bekliyoruz. Yapılanma sezonumuz olacak, el birliğiyle başaracağız. Bize verilecek desteğin artması çok önemli. Mücadeleci, genç ve yetenekli arkadaşlar ile çalışacağız." dedi.

Bandırmaspor'da çalıştığı dönemde tesisler adına hayal kurduklarını belirten Mustafa Gürsel, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hakkımızda söylenen güzel şeylere layık olmak için çalışacağız. 2 yıl önce çalıştığım 15-16 ay sürecinde bu hayali kurardık. Bu tesisleri görmek beni çok mutlu etti. Bu tesisleşme Bandırmaspor Kulübü'nün doğru yolda olduğunu gösteriyor. Ben ve ekibim Bandırma'yı her yerde dile getirdik. Buranın bizim için yeri ayrı. Bandırmaspor camiasının içinde yer almak bir onur ve bir şeref. Bu camiayı adım adım yukarıya götürmek bizim için bir görev. Camia olmak tamamen bütün paydaşlarıyla bir bütün olarak başarabilir" diye konuştu.

Toplantı sonuna Bandırmaspor'un yeni Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ve Başkan Serdar Kuter arasında imza töreni gerçekleştirildi.

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